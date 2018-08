Amazonino volta atrás e decide participar de entrevistas

A decisão foi comunicada por meio de Nota, nesta quinta-feira (22). Na Nota, o candidato da coligação “Eu Voto no Amazonas” explica que decidiu antecipar a nova decisão e informa que aceitou os convites para entrevistas formulados por emissoras de Rádio e TV – entre elas a Rádio e TV Tiradentes – “desde que as participações não interfiram” na atividade de gerir o Estado.

Confira:

Nota

O candidato ao governo do Estado pela coligação “Eu Voto no Amazonas”, o governador Amazonino Mendes (PDT), informa que decidiu antecipar suas participações em entrevistas de TV e Rádio, desde que não interfiram no seu trabalho de administrar o Estado.

Amazonino havia informado em nota da coligação que não participaria de entrevistas exclusivas ou debates sobre a eleição de outubro deste ano até o início oficial da propaganda na TV e no Rádio.

Ele pretende se manter focado em cumprir sua obrigação como governador do Estado e não quer correr o risco de infringir a legislação eleitoral.

Na próxima segunda-feira, dia 27, pela manhã, ele participará de uma entrevista à Rádio e TV Tiradentes. Na terça-feira, dia 28, de manhã, ele dará entrevista à Rádio BandNews FM. Também na terça-feira, fará a gravação, com comunitários, para um programa da TV A Crítica, no bairro Nova Cidade, à noite.

Manaus, 23 de agosto de 2018

Coligação “Eu Voto no Amazonas”

Confirmando, a entrevista na Rádio e TV Tiradentes será próxima segunda-feira, dia 27, no Programa Manhã de Notícias, a partir das 7h30, com Ronaldo Tiradentes e Neuton Correa.

Rede Tiradentes