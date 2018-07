AMAZONINO VIVE UMA “BOLHA ELEITORAL” EM PESQUISAS DE INTENÇÃO DE VOTOS

Aliados do governador Amazonino Mendes (PDT) tentam desarticular a formação do grupo de sustentação e apoio do senador Omar Aziz ao governo do estado, para isso escalou aliados de pesos para enfraquecer a formação do grupo de campanha que o senador Omar Aziz (PSD) está construindo agregando ex-prefeitos do interior do estado.

Para essa missão o ex-presidente da AAM (Associação Amazonense de Municípios) João Campelo em companhia dos ex-prefeitos do Juruá Tabira Ferreira e de Autazes Thomé Filho. O governador Amazonino Mendes apareceu como líder nas ultimas pesquisas realizadas, o que deu uma reanimada no cansado Negão. Especialistas em campanha eleitoral dizem que o governador vive uma “Bolha Eleitoral” e que sua liderança nas pesquisas são resultados de promessas e acordos com prefeitos do interior, que já estão desanimados com as barrigadas que tem levado no Palácio do Governo.

A velha estratégia utilizadas nos três mandatos anteriores do governador, este ano sofreu um golpe inesperado, com a determinação do MPE e MPF de suspender a distribuição de rabetas, fornos de farinhas, motores estacionários e roçadeiras em pleno ano eleitoral. O pacote de obras eleitoreiro ainda conta com a estratégia do asfaltamento dos municípios e o velho discurso utilizado a cada 04 anos de que o abandono, a falta de asfalto e infraestrutura pelo qual passa os municípios, acabaram graças ao “governador salvador da pátria”, que iniciou um mês antes das eleições as frentes de serviços, as obras de reasfaltamento nas maiores cidades do interior, Humaitá, Manicoré, Borba, são um belo exemplo disso.

PREFEITOS ALIADOS DE AMAZONINO, RECLAMA PELOS COTOVELOS

A demora e a proximidade do pleito eleitoral tem aumentado a procura aos prefeitos nos municípios. É cada dia maior os “pedidos” dos eleitores aos gestores municipais, que precisam de dinheiro para agradar seus aliados, porém AMAZONINO não tem conseguido viabilizar recurso em tempo hábil, sem a chamada “legalidade” que se fala nos bastidores do mundo politico eleitoral. Com isso, prefeitos correm a Manaus em busca da solução prometida, mas só tem recebido calmante, desgastando os supostos líderes, que já afirmam não suportarem mais tanta enganação, com isso se formou a “bolha politica”, em que os aliados, anunciaram mundos e fundos aos seus eleitores, mas que, AMAZONINO não cumpriu até agora. As próximas pesquisas a serem realizadas irão refletir em número percentuais, e eles tendem a ser negativo que ocasionará a queda do governador.

Texto: Chaguinha