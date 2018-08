AMAZONINO MENDES PODE FICAR DE FORA DO SEGUNDO TURNO

O desgaste apresentado pela rejeição alta do governador apontam sua queda nos próximos dias, se avaliarmos que, Omar Aziz entra no jogo agora com a tropa de aliados do prefeito Artur Virgílio que dividirao a máquina pública no meio.

OMAR AZIZ vai crescer em cima da queda do Amazonino que pode ocorrer nos próximos dias. NEGAO é acusado de desarrumar a casa, de não controlar a segurança pública, de superfatura materiais escolar e oferecer merenda escolar de péssima qualidade, de diminuir custos na saúde e não conseguir atender os prefeitos do interior como prometido. Tudo isso vai boiar agora neste mês de agosto, e preparem -se para observar os próximos números eleitorais vindouros que acenderao a luz vermelha da derrota no primeiro turno.

Com a rejeição grande de Amazonino, o Negao irá sofrer a mesma coisa que viveu quando esteve prefeito de Manaus.

Os números são matemáticos e podem sofrer alterações mais o resultado será sempre exato. Quem viver verá!

*ACRITICA DE HUMAITÁ*