Amazonino Mendes garante benefícios a professores e melhorias na educação

_foto: Clóvis Miranda_

Reconhecido como o “Criador da UEA”, o candidato ao Governo do Estado pela coligação “Eu voto no Amazonas”, Amazonino Mendes (PDT), em dez meses de gestão, durante o quarto mandato honrou compromissos com a educação amazonense que beneficiaram diretamente professores, pedagogos e estudantes.

“Só a educação liberta! Não há caminho possível para o desenvolvimento do Brasil e do Amazonas sem passar por um salto de qualidade na educação pública. Só a Educação poderá nos levar a um cenário de maior igualdade social. As estatísticas mostram que quanto maior a escolaridade dos pais, maior a ascensão social dos filhos”, destaca Amazonino.

Ao herdar um Estado com uma grande bagunça, em situação pré-falimentar, Amazonino realizou o maior reajuste salarial do país, ao honrar o pagamento da data-base dos servidores, que não era cumprida desde 2015, com 27,02%. Ele manteve o plano de saúde e aumentou o auxílio-alimentação de R$ 220 para R$ 420 aos profissionais que estão nas escolas. Servidores da Seduc voltaram a receber auxílio-alimentação de R$ 220.

Depois de arrumar a máquina administrativa, o candidato concedeu a 3.516 professores e pedagogos as progressões por qualificação, conquistando reajustes de 12% a 55% em seus vencimentos; e realizou concurso público com 8.175 vagas, sendo 5.758 mil vagas para o interior. Do total de vagas, 7.096 são para professores, sendo 680 para professores indígenas.

Amazonino, em janeiro de 2018, autorizou o pagamento de abono do Fundeb, totalizando repasses de mais de R$ 39 milhões que beneficiaram 25.973 servidores. Ele autorizou também o pagamento das promoções horizontais e verticais de professores e técnicos servidores da UEA. Foram beneficiados com a medida 1.091 servidores.

Na merenda escolar, o novo governo aumentou em mais de 155% a quantidade de alimentos fornecidos pelo Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), dando uma melhor qualidade de alimentação aos alunos e incentivando a produção do agricultor amazonense.

*Cetis*

Ao assumir o governo, Amazonino, que tem como candidata a vice-governadora, Rebecca Garcia (PP), inaugurou dois Centros de Educação em Tempo Integral (Cetis) em Uruacará e Itacoatiara, e está construindo outros oito no interior (Tabatinga, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Careiro Castanho, Benjamin Constant, Tefé, Fonte Boa e Codajás) e vai licitar mais três (Boca do Acre, Eirunepé e São Paulo de Olivença). Tabatinga terá o primeiro Ceti do Estado abastecido com energia solar e com aproveitamento de água pluvial.

*Realizações*

Em outros mandatos, Amazonino realizou a construção de mais de 480 escolas em todo o estado, sendo reconhecido como o político que mais construiu escolas no Amazonas. Ele foi o primeiro chefe de Executivo a criar o Plano de Cargos e Salários dos professores (13º, 14º e 15º salários para o docente). Ele criou o Bolsa Universidade, que deu oportunidade aos estudantes de baixa renda a ingressarem na universidade. Milhares de milhares de estudantes foram beneficiados com a iniciativa.

Amazonino criou ainda os centros de excelências, como O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam, que desde outubro de 2017, ofereceu mais de 157 mil vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional – um aumento de 74% se comparado com todo o ano de 2017. Do total de vagas, 23.500 são na modalidade educação a distância.