AMAZONINO MENDES FAZ “MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO DE VOTOS” EM MANICORÉ, USANDO A DEFESA CIVIL DO ESTADO

Em pleno final de verão e em mês eleitoral a Defesa Civil do Amazonas resolveu aparecer com ajuda humanitária aos ribeirinhos de Manicoré. Essa ajuda deveria ter sido feita no período das cheias (inverno), mas como é prática do “Velho Negão” tentar agradar eleitores com milagres de bondades em véspera de eleição, vejam ai mais um milagre das multiplicações dos votos!

O MPE e o MPF precisam estar atentos nesse processo político, em que temos um equilíbrio grande na disputa ao cargo majoritário no Amazonas. Tem acontecido verdadeiros “milagres” nos municípios do interior, este é um exemplo claro do que vem ocorrendo, e o pior é que isso ainda é divulgado em rede sociais, em um sinal absolutamente de desrespeito as regras eleitorais.