Amazonino é recebido por multidão de parintinenses e diz que implantará curso de medicina na cidade

*Fotos:* Clóvis Miranda

Milhares de parintinenses saíram às ruas, na noite desta terça-feira (11/09), para declarar apoio à reeleição do governador Amazonino Mendes (PDT), da coligação “Eu Voto no Amazonas”. Em Parintins (a 368 quilômetros de Manaus), Amazonino anunciou que vai oferecer o curso de Medicina no município, por meio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

“Eu vou implantar a faculdade de Medicina. E essa será pública, para que os pobres possam ingressar e ter filhos formados em Medicina. Nós temos o legado de ter criado a UEA, que já formou milhares e milhares de jovens neste Amazonas”, destacou Amazonino.

Entusiasmado com a recepção histórica, jamais prestada a um político em Parintins, Amazonino Mendes, que criou o Centro Cultural de Parintins (bumbódromo), destacou os investimentos realizados na cidade dos bumbás Garantido e Caprichoso que, em onze meses, recebeu mais de R$ 79 milhões nos setores de infraestrutura, saúde, educação, segurança e de fomento, entre outros.

“Eu vi o esforço do prefeito Bi Garcia quando vim ao festival no ano passado. Vi uma Parintins triste, esburacada, acabada. Eu não faço mais que a minha obrigação em cuidar da cidade que é berço da cultura amazonenses”, disse o candidato.

Ao lado de Rebecca Garcia (PP), candidata a vice-governadora, Amazonino Mendes reiterou o compromisso com as mulheres amazonenses. “Na minha gestão, as mulheres terão a voz e comando, pelas mãos da Rebecca. Eu sempre governei, tanto na prefeitura quanto no governo, e vi o sofrimento das mulheres, sem uma mão amiga, protetora. A Rebecca vem para cuidar de todas as mulheres amazonenses”, afirmou.

*Apoio*

Líder dos prefeitos da calha do Baixo Amazonas, Bi Garcia (PSDB), ressaltou que a cidade jamais recebeu investimentos como nos últimos onze meses, durante a gestão do governador Amazonino. “Este ano, quando se completou 30 anos de história do bumbódromo, este homem (Amazonino) proporcionou o maior festival da cidade, que rendeu na economia parintinense mais de R$ 80 milhões. Só a um visionário, que há mais de 30 anos investiu na cidade, tem a cabeça para impulsionar essa cidade”, declarou o prefeito de Parintins.

Para o comerciante Gedeão Beltrão, a retomada das obras na “Orla da União”, depois de seis anos, vai dar uma nova “cara” à zona leste de Parintins, sobretudo pela valorização dos imóveis. “A avenida vai se tornar um grande feirão de negócios porque vai melhorar o acesso aos bairros até o povo do interior. Eles precisam dessa orla, uma vez que estava muito difícil para se locomover, carregar e transportar os produtos da região. O movimento também vai melhorar por conta do giro de negócios, dinheiro, em todos os segmentos, vai melhorar muito. É uma parceria produtiva entre o Governo e a Prefeitura”, declarou o comerciante.

*Amazonino fez*

Em onze meses de Governo Amazonino, Parintins recebeu quase R$ 80 milhões em projetos voltados para a recuperação do sistema viários, de escolas, de hospitais e orlas.

Obras paradas há três gestões foram retomadas neste governo, como a construção da Orla do bairro União. Somente na recuperação do sistema viário, Amazonino investe aproximadamente 20 milhões, com o recapeamento asfáltico, terraplanagem e pavimentação em bairros jamais asfaltados.

Na saúde, Parintins já recebeu R$ 2,4 milhões em repasses que estavam atrasados há mais de 14 meses, e até o final do ano ainda vai receber R$ 503 mil. O Estado firmou convênio com a prefeitura no valor de R$ 1,4 milhão para a reforma dos hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo. A Ilha Tupinambarana recebeu também uma ambulância de Suporte Básico e uma de Suporte Avançado; e digitalizador de Imagem para a realização de exame de Raio X e Mamografia.

O município tem atualmente 462 servidores da área da saúde, incluindo 41 novos convocados pelo Governo em junho, em chamada do concurso da Susam de 2014. Os servidores já receberam a primeira parcela, de 10,85%, do reajuste salarial concedido pelo Governo este ano, que totaliza 24,20% referentes a datas-bases que não eram pagas desde 2015. Com Amazonino, os servidores da Susam no interior passaram a receber, pela primeira vez, auxílio alimentação, no valor de R$ 420.

O Governo começou por Parintins o processo de regionalização da saúde, investindo na estrutura de da saúde da cidade, que é município-polo para atender pacientes dos municípios da região do Baixo Amazonas e Oeste do Pará. A medida vai reduzir a necessidade de terem que se deslocar para Manaus em busca de serviços de saúde especializados.

Já na educação, os servidores da Seduc em Parintins, entre os quais 752 professores, vão receber este mês a segunda parcela do reajuste salarial, de 8,24%. O Governo já pagou a primeira parcela da recomposição salarial, que soma 27,2%, o maior aumento da história. Também receberão novo abono do Fundeb em setembro, caso o TRE-AM autorize. Se não autorizar, será pago após as eleições, em outubro.

Por fim, Parintins recebeu o reforço de cinco policiais civis (3 investigadores e 2 escrivães), aumentando o efetivo de dez para 15 policiais. O comando do 11º Batalhão da PM, em Parintins, recebeu três novas viaturas modelo picape, subindo para 8 carros. Conta com 12 motos. Foram reativados todos os postos policiais dos principais distritos de Parintins (Vila Amazônia, Cabori, Mocambo e Bom Socorro do Zé Açu).