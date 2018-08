Amazonino compra AVANTE com porteira fechada

É o que se espalha nos bastidores políticos em Manaus, neste momento.

O presidente do Avante no Amazonas, que era tido como um dos principais aliados de DAVID ALMEIDA para compor o grupo de partidos aliados ao PSB pode ter dado uma pernada internacional no presidente da ALEAM em troca de uma bolada em dinheiro vivo.

A confusão armada pegou de surpresa todos os pré-candidatos do AVANTE que estão surpresos com a decisão do presidente do partido, identificado como DAVI DOS FEIRANTES.

Se a informação for verdadeira pode ser um tiro no pé do PSB que fica enfraquecido com a saida da sigla aliada.

A fogueira acesa queima, a fumaça sobe, e as horas passam…

*A venda ainda pode sofrer um revés com a interferência da direção nacional**

ACRITICA DE HUMAITÁ