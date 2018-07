ADVOGADA HUMAITAENSE É NOMEADA ‘NOVA’ ASSESSORA DA 2º PROMOTORIA DA COMARCA DE HUMAITÁ

A advogada humaitaense Lucinda Chíxaro Neves Neta é a mais ‘nova’ assessora especial da promotoria em Humaitá. O Ministério Público Estadual com sede em nosso município, passa a contar com o trabalho de Lucinda Chíxaro, filha do saudoso empresário e ex-prefeito do município Sebastião Luly Chixaro Neves.