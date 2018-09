28ª FESTA DO SOL EM LÁBREA, ENCANTOU MILHARES PESSOAS AO SOM DE MARÍLIA MENDONÇA

O município de Lábrea realizou a 28ª edição da Festa do Sol onde atraiu milhares de turistas durante o final de semana, o público presente na tarde deste domingo (02) participou do show nacional com a cantora Marília Mendonça, que encantou os presentes com seus maiores sucessos.

O show de Marília Mendonça durou cerca de 1h20min que mesmo diante de um calor escaldante, satisfez a ansiedade do povo presente que se divertiram este ano na FESTA DO SOL.

A segurança prestada pela Polícia Militar, deve ser destacada, por sua eficiência e postura elogiada por grande parte dos participante desta que foi uma das maiores festa já realizadas nos últimos anos. O prefeito Gean Barros destacou o trabalho de toda a equipe de funcionários que imbuídos no evento, fizeram um grande trabalho!

Cerca de 25 mil pessoas mil pessoas estiveram presentes na tarde deste domingo. A polícia militar calcula que pelo menos 40 mil pessoas presenciaram os dias de festas ao longo que transcorreram tranquilas sem muita alteração.

Com um palco montado nas margens do Rio Purus, a praia ficou tomada pelos participantes que, tomavam banho e curtiam o sol quentíssimo deste domingão, que também contou com a presença de DJs e bandas locais.

*Texto: Chaguinha de Humaitá*

Foto: José Rodrigues/Lábrea

*ACRÍTICA DE HUMAITÁ*