Dia do Repórter Fotográfico terá evento comemorativo

Em comemoração ao Dia do Repórter Fotográfico, celebrado no dia 2 de setembro, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas convida os profissionais da imagem, estudantes de Jornalismo e amantes da fotografia, para um Encontro com Fotojornalistas.

Estarão presentes os repórteres fotográficos Edmar Barros (Futura Press), Bruno Kelly (Reuters), Sandro Pereira (Diário do Amazonas) ,Ione Moreno (Amazonas Em tempo) e Antonio Lima (A Crítica) que irão falar sobre o dia a dia da cobertura jornalística no Amazonas, bastidores, desafios da profissão, grandes coberturas na visão desses profissionais que comunicam através de imagens.

Sábado, dia 1º de setembro, na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas, das 16h às 20h.