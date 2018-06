ZFM e pavimentação da BR-319 serão mantidos, caso Alvaro Dias se torne presidente

Em reunião na Federação das Indústrias do Estado Amazonas (FIEAM), ontem (21), o senador Álvaro Dias (Pode), pré-candidato a presidente da República, defendeu a manutenção da Zona Franca de Manaus (ZFM) e a pavimentação da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. “Ouço falar que há 40 anos a população espera pela pavimentação da estrada, é evidente que eu fico espantado, então, é óbvio que quem chega aqui e quer ser Presidente da República tem que chegar dizendo que assume o compromisso de resolver esse problema, mas tem que chegar dizendo e depois resolver”, frisou ele.

O presidente da FIEAM, Antonio Silva, explicou ao senador que a ZFM concede incentivos fiscais para atrair investimentos de longo prazo e aqui consolidou uma indústria baseada na tecnologia de ponta com produtividade de escala global pelo perfil das corporações aqui instaladas.

Silva destacou, entre outras medidas pendentes no Congresso Nacional, a necessidade da prorrogação dos incentivos fiscais na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) até 2023, em tramitação na Câmara de Deputados, com prazo para aprovação até o final de 2018.

O senador assegurou que a ZFM é definitiva. “Ela é intocável, não se pode admitir retrocessos, e sim segurança jurídica para atração de investimentos e de empregos”, pontuou.

O presidenciável disse que os representantes do país não podem ignorar reformas no sistema federativo. “Há uma concentração exorbitante de recursos nos cofres da União, expelindo municípios e estados do centro das decisões econômicas, com base na redistribuição ou na distribuição irregular e injusta dos recursos públicos arrecadados do esforço coletivo da nação”.

Retomar o crescimento, com segurança jurídica, com regulação competente, foi uma das propostas apresentadas por Álvaro Dias.

O prefeito de Manaus, Artur Neto, também presente na reunião, defendeu a manutenção do polo de concentrados no Polo Industrial de Manaus (PIM). “É um exportador que rende 17 mil empregos, não podemos de forma alguma levar isso sem ser na máxima seriedade. E o senador, Álvaro Dias é a favor da ZFM, jamais deixou de me apoiar quando eu defendia (no Senado) a economia do estado”, disse.

Álvaro Dias reuniu-se com diretores da FIEAM e de entidades do comércio, acompanhado também do presidente estadual do Podemos, Abdalla Fraxe, primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko, deputado estadual, Francisco Souza, presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias do Estado do Amazonas (Ftieam), Ricardo Miranda e demais convidados.

Blog da Floresta