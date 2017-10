XX EXPOHUMA 2017 PREPARADA E COM SHOW NACIONAL DE BRUNO & BARRETO EM HUMAITÁ

Começa nos dias 05, 06, 07 e 08 de outubro de 2017 a XX Expohuma (XX Exposição Agropecuária de Humaitá) que acontecerá no Parque de Exposição Dr. Renato Pereira Gonçalves, e deverá movimentar toda a cidade, ao longo dos dias, que promete badalar nossa cidade em todos os setores econômicos.

A festa já acontece tradicionalmente todos os anos em nosso município, só não temos ainda uma data específica em seu calendário festivo, sofre variações anualmente conforme as ocasiões surgidas de última hora. Mesmo assim, serão esperados, pelo menos 50 mil visitantes, oriundas de todas as regiões do Brasil.

A rede comercial formada por bares, restaurantes, hotéis e pousadas, esperam arrecadar mais de 3 milhões de reias ao longo do evento.

O prefeito HERIVANEO SEIXAS, faz questão de salientar que, a festa será a melhor dos últimos anos, e reforça o convite especial a todos os visitantes, vindo de outros municípios vizinhos.

“Estaremos preparados para que os visitantes se sintam em casa, reforçaremos a segurança policial, na cidade e nas estradas, estaremos de prontidão com equipes médicas em plantão permanente para que, se preciso for, possamos atender o mais rápido possível. Nossa festa é pra todos, nosso povo vai receber parentes amigos e visitantes de braços abertos, tenho certeza que nossa festa tradicional vai ser um sucesso. As comitivas, estão mobilizadas, e todos os setores da prefeitura estão com atenção máxima voltada para que tudo aconteça da melhor maneira possível, por isso volto a falar a todo o povo que sintam-se convidados”. Encerrou o prefeito.

A XX EXPOHUMA 2017, terá como show nacional a dupla sertaneja BRUNO & BARRETO e várias ouras atrações regionais e local. Toda a festa é gratuita, ficando aos participantes somente a despesa de deslocamento, e consumo pessoal. Venda de camisetas das comitivas estão bombando na cidade e muitas delas já estão no lote final o que garante a participação popular em todos os sentidos. Pra você que ainda não conhece nossa festa tradicional, venha conhecer, porque Humaitá é como coração de mãe, sempre cabe mais um… “Segura Peão apaixonado!”