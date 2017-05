XI JOGOS ESCOLARES – JEAs É SUCESSO DE PÚBLICO EM HUMAITÁ

Está acontecendo em HUMAITA a XI edição da seletiva dos Jogos Escolares do Estado, JEAs 2017.

Os jogos tiveram início na tarde do dia (25) na quadra da Escola GM3 onde foram realizados a cerimônia de abertura que simbolizou o início das competições estudantis com a participação de 06 municípios HUMAITA, MANICORÉ, APUÍ, NOVO ARIPUANÃ, BORBA E LÁBREA nesta fase que abrange os municipios do Sul do Amazonas identificados como a calha do RIO MADEIRA.

A participação dos atletas estudantes, mobilizam diariamente milhares de torcedores que lotam o Ginásio do GM3 todos os dias. O prefeito Herivaneo Seixas (PROS) disse que o sucesso da competição está pontuada ao empenho dos professores e principalmente dos estudantes que estão participando desta disputa esportiva. O prefeito destacou a organização dos jogos, parabenizando a SEDUC representada pela Secretária Executiva Prof. DARCÍLIA PENHA, a Secretária do Interior Ana Maria e o representante do Governo do Estado, o Secretário de Estado da Juventude Esporte e Lazer – Sejel Fabrício Lima, Heirvaneo Seixas acrescentou ainda que, a juventude que pratica esporte é saudavel, e contribui para a sociedade, tornando-se cidadãos de bem e representam o futuro de nossa sociedade, por isso mesmo aceitou realizar os jogos no município pois, esporte é vida!

O prefeito finalizou convidando a todos para o encerramento dos jogos que devem ocorrer as 19h30 do dia 01 de junho, no Ginásio de Esportes da Escola Estadual Plínio Ramos Coelho (GM3) na oportunidade serão entregues as premiação ais classificados para a próxima fase dos jogos, que devem ocorrer em Manaus.

CHAGUINHA DE HUMAITA