VOCÊ TAMBÉM PODE MUDAR DE VIDA

Em meio a “crise econômica” vivida em nosso país, a duvida, a incerteza, que cada um de nós enfrentamos todos os dias nos fazem questionar, será que estamos no caminho certo?

Você já parou para pensar quantos professores cansados de serem mal remunerados mudaram de profissão e conseguiram dar a volta por cima? Pois é aqui em Humaitá não é diferente de outras regiões brasileiras, em rápidas palavras vou enumerar e destacar pelo menos três deles, que você também conhece.

Aluno do Patrona Maria Auxiliadora, FRANCISCO CRUZ (Chicão) iniciou sua história profissional como professor em Manaus, depois tentou vestibular para Direito, se tornando advogado, mais tarde, promotor público, e hoje alguns anos depois, chegou a Procurador Geral do Amazonas e pode ainda este ano se tornar Desembargador em nosso judiciário estadual. Parabéns, DR. FRANCISCO CRUZ.

PROFESSORA KÁTIA REGINA BOTELHO_ Ótima professora de letras especializada em língua portuguesa é um belo exemplo do que estou falando aqui. Nossa querida professora cansada de enfrentar salas de aulas e receber pouco no final do mês, arriscou vestibular para medicina, conseguiu ser aprovada e hoje já formada é uma médica em atividade, prestando serviço e com certeza ganhando bem mais de quando ainda era do quadro de docentes em educação de nossas escolas. Parabéns Dra. REGINA BOTELHO.

PROFESSOR DIOGO VITOR BRASIL, outro belo exemplo, acostumado a lecionar em escolas da capital, DIOGO BRASIL chegou até ser secretário de educação de nossa amada cidade, mas decidiu prestar vestibular pra Direito, e hoje já formado, é advogado na capital e logo, logo estará também em sua cidade natal exercendo a sua nova profissão, a respeito do salário, pode apostar que é bem mais rentável o que recebe hoje do que recebia quando ainda era professor. Parabéns DR. DIOGO VITOR BRASIL.

Outro professor de destaque em nossa cidade que resolveu ousar e mudar de vida literalmente é RONY BOTELHO que foi a Manaus prestou vestibular em DIREITO e hoje já formado, é o mais novo advogado de nossa cidade. Parabéns DR. RONY BOTELHO.

Então já deu para você perceber que nada nesta vida acontece por acaso, e que os sonhos e os desejos podem se tornar possíveis, basta você também acreditar neles!

Nossa terra das Mangabeiras é celeiro de personalidades de destaques social, e hoje, já temos destaques, em Medicina, Direito, Economia, Procuradoria, Políticos, Juízes, Delegados, Policiais Federais, Engenheiros Elétrico, Agrônomos e Civil, além jogadores, Odontólogos, Fisioterapeutas, enfim em todas as áreas possíveis. Até mesmo em jornalismo, porque não?

O mais importante de tudo isso que eu escrevi agora, é saber que você também pode escrever a sua história!

Se por acaso você encontrar com alguns destes prodígios humaitaense, lembre-se de mim, que já falei tanto, já gritei tanto é também nunca desisti de buscar meus sonhos… Eu mudei de vida, e você também pode, a hora é agora!