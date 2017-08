Na última segunda-feira (7), a jornalista Adriana Araújo da bancada do principal telejornal ”Jornal da Record”, contou a Fábio Porchat que já passou por constrangimentos e episódios de violência. A jornalista é um dos nomes mais conhecidos da emissora, quem vê a comunicadora no ar nem imagina o que ela sofreu no passado, quando teria sofrido assédio sexual em pleno trabalho.

Na conversa, Adriana relatou que, quando era repórter e fazia a cobertura do mensalão, em 2005, foi assediada sexualmente no Congresso Nacional, quando ela estava tentando ganhar o seu ganha pão e que ficou muito assustada. Araújo ainda conta que errou na época, decidindo não denunciar o caso com receio de ser julgada.

Diferentemente do que muitos talvez possam pensar, o assédio contra Adriana não partiu de um colega de trabalho, mas sim de um político renomado do Brasil.

O ataque, que é sério, ocorreu quando ela estava trabalhando na capital federal, em Brasília. Araújo revelou que tudo ocorreu no ano de 2005, quando houve o auge do mensalão. Adriana diz que estava fazendo o seu trabalho ao vivo durante toda a tarde e que, após isso, teve que fazer entrevistas para repercutir o que ocorria. Foi quando o assédio ocorreu.

Ela lembra até hoje como o episódio foi horrível em sua vida e as marcas que ele acabou deixando. A jornalista disse que quando tudo aconteceu ficou muito assustada e que tinha que arranjar alguma forma de sair das garras do político. A comunicadora explica que ficou sozinha com o político, já que o seu cinegrafista ainda não havia aparecido para gravar com ela.

Adriane diz que não lembra exatamente do que disse, a jornalista não citou nomes, nem cargos, mas descreveu a cena com que viveu com o político: “Quando ele me viu sozinha numa salinha, ele me emparedou contra uma divisória, querendo me beijar à força e dizendo palavras de cunho sexual”. Ela rebateu: “O seu partido está em uma situação difícil demais para o senhor se ver envolvido em um escândalo de assédio sexual.

E antes de ir embora, ela ainda concluiu: “Falei para que ele nunca mais se aproximasse de mim”, descreveu a jornalista.

Veja vídeo: