Vídeo: Criança furta caixa de farmácia enquanto pai distrai balconista

Uma criança foi flagrada no momento em que furta o dinheiro do caixa de uma farmácia. Junto com ele estava um adulto, que tratou de distrair o atendente para que o menino pudesse agir.

No vídeo, que foi divulgado nesta quarta-feira (4), nas redes sociais, marca a data de 29 de setembro deste ano.

Alguns internautas afirmam que a situação aconteceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, outros, no entanto, alegam que o crime foi em Guarulhos, São Paulo. A polícia, contudo, ainda não confirmou onde o roubo aconteceu ou se o homem foi detido.

Veja o vídeo:

Com informações do Canal R1