VEREADORES DE HUMAITÁ SOLICITAM ANULAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO REALIZADO NO MUNICÍPIO

Parlamentares do município de Humaitá assinaram requerimento direcionado ao prefeito do município Herivaneo Seixas. No documento os vereadores expõem motivos pelos quais decidiram requerer a anulação das provas realizadas pelos candidatos as vagas de agente de endemias e agentes de saúde no município.

Os vereadores colocaram sob suspeita a isonomia das questões aplicadas e relataram a existência de uma série de denúncias sobre a empresa responsável pela aplicação das provas.

O município possue mais de 15 seletistas que trabalham nas áreas oferecidas, há pelo menos 10 anos, sendo que alguns deles, entraram com pedido judicial solicitando a garantia de permanência no cargo e a desobrigacão de fazer as provas deste ‘novo’ seletivo, o que foi atendido pelo juiz do trabalho local.

A prefeitura Municipal ainda não se manifestou publicamente até o momento em que foi postado está matéria. Qualquer informação relacionada sobre o assunto serão postados aqui no seu canal de informação.

acriticadehumaita.com.br