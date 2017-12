Vereador-advogado de Coari é preso, por ordem da Justiça

Dr Adeva Cordovil já tem o registro da OAB suspenso e também foi afastado do cargo de vereador

O vereador e advogado de Coari ( a 370 quilômetros de Manaus), Aldevan Souza Cordovil, o dr. Adeva, foi preso preventivamente na tarde desta terça-feira (19/11) no município por ordem do juiz da Comarca, Fábio Lopes Alfaia, que acatou pedido do Ministério Público. Semana passada, a Justiça suspendeu, também a pedido do MP, o registro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM) do advogado e determinou ainda o seu afastamento do cargo de vereador da Câmara de Coari.

Após o mandado de prisão, o vereador-advogado se apresentou a Delegacia de Polícia, por volta das 14h, desta terça, acompanhado de seu advogado. Doutor Adeva foi recolhido ao 5º. Batalhão da Polícia Militar de Coari. O Portal teve acesso ao ofício (Veja no final desta matéria) enviado pelo delegado de polícia, José Afonso Barradas Jr, ao juiz da Comarca de Coari, informando a prisão do vereador.

O Ministério Público solicitou a prisão de Adeva Cordovil em razão da reiteração delitiva e para garantir a ordem pública. O vereador-advogado responde há seis processos criminais na Comarca de Coari pela prática dos seguintes crimes: estelionato, apropriação indébita, coação no curso do processo. Dr Adeva foi ainda acusado de coagir o delegado de Polícia de Coari.

Adeva já foi preso por estelionato acusado de ter se apropriado de valores de vários clientes de forma indevida e forjou documentos para o pagamento de fianças. Nesse último caso, ele recebia o valor para o pagamento da fiança de seus clientes, falsificava o comprovante de pagamento da fiança e ficava com o dinheiro.

