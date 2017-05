Veja exemplos de projetos sociais que formam atletas, em Manaus

Jéssica Santos

Manaus

Os projetos são alimentados principalmente por amor e boa vontade, pois recebem pouca ajuda do poder público ou privado para atenderem à população

Charlie Chaplin disse: “lembrem-se que as grandes realizações ao longo da história foram a conquista do que parecia o impossível”. E extraordinária é a luta dos personagens da série “Além do pódio”, que nesta semana traz o dia a dia de projetos sociais que fazem a diferença para centenas de jovens, mas são alimentados principalmente por amor e boa vontade, pois recebem pouca ajuda do poder público ou privado para atenderem à população.

Ring Boxe

O Projeto Social Ring Boxe comemora 28 anos. Nesse tempo, cerca de 5 mil jovens carentes da zona leste passaram pelo projeto e obtiveram resultados importantes. Apesar da sua relevância para a comunidade, o Ring Boxe nunca contou com apoio do poder público, e se sustenta com a incansável força de vontade de seu fundador, professor Pedro Nunes, que também é presidente da Federação de Pugilismo. “Buscamos pregar a dignidade, cidadania e valorização dos atletas”, ressalta.

Hoje, o projeto que formou grandes campeões como Maria Marreta e Cássio Humberto, e que atende mais de 300 atletas, sobrevive com dificuldades. “Toda a estrutura do projeto foi construída por mim, e agora, após 17 anos funcionando no Ginásio Zezão, deu cupim na cobertura do ringue, eu retirei as madeiras e telhas, e estou tentando refazer, pois quando chove fica difícil haver luta. Além disso, a estrutura do ringue está em condições ruins. A madeira está quebrada em vários pontos, com buracos formados”, explica Pedro. Ele enfatiza que apesar de ter feito pedidos de recursos, de cestas básicas para alguns atletas, e até de materiais para a reconstrução do ringue, não recebeu nenhuma resposta positiva da Prefeitura ou do Governo do Estado. “Estou com os documentos legalizados, com tudo certo para dar aulas de boxe e para realizar competições, descubro talentos, mas é hora do poder público se sensibilizar. Hoje, descubro os campeões, e eles voltam para as ruas por falta de apoio”, desabafa Pedro.

Luta pelos atletas

O professor Raimundo Gomes realiza um belo trabalho social de taekwondo, com 70 alunos no Centro Magdalena Arce Daou, zona oeste. O professor conta que lá há crianças com objetivos diferentes, e que observa os alunos que se destacam. “No último campeonato, participaram quatro alunos do projeto, que nós identificamos que tinham perfil para competir. Alguns atletas daqui vão treinar na minha academia, complementando o treino para o alto-rendimento”, explica ele.

A Associação Gomes, academia do professor Raimundo, também atende alguns atletas gratuitamente para ajudá-los. “Faço isso para incentivar a permanência de talentos no esporte”, disse Raimundo.

O professor explica que há custos altos no esporte. “As taxas para competir e fazer graduação de faixa são caras, então tento ajudar para eles não desanimarem, e não dá para esperar nada dos poderes públicos”.

