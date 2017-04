Veículos doados pelo Governo Federal ao AM serão usados no transporte de detentos

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), apresentou hoje, quarta-feira (12), no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), sete novas viaturas recebidas por doação do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério de Justiça e Cidadania, as quais serão utilizadas pelo sistema prisional para a realização de escoltas jurídicas para audiências, fúnebres e atendimento médico.

A solenidade contou com a presença do secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, do secretário executivo, tenente-coronel da Polícia Militar, Silvio Mouzinho, do coordenador do sistema penitenciário, major da Polícia Militar, Lima Júnior, do gerente regional da Umanizzare Gestão Prisional, Kleuton Silva, e dos diretores de unidades prisionais, que participaram do ato simbólico de entrega das viaturas para as unidades dos regimes provisório e fechado da capital.

Cleitman Coelho reforça que furgões-cela que possuem tecnologia de monitoramento por câmeras e comunicadores internos vão dar mais suporte nas escoltas realizadas pelas unidades prisionais, que possuem um grande fluxo de solicitações, em especial para audiências. “Essas viaturas vão nos ajudar a dar uma resposta ao judiciário com relação à demanda reprimida que hoje existe com relação à apresentação dos internos nas audiências judiciais. Os veículos atenderão tanto na capital quanto na região metropolitana.”

Novos investimentos – Além dos sete veículos recebidos por doação, a Seap vai adquirir, ainda este ano, mais 13 furgões-cela e dois caminhões com os recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para investimentos em melhorias no sistema prisional do Amazonas. O recurso federal é uma parceria com todos os Estados da Federação para a construção de novas unidades e aquisição de novos equipamentos de segurança e fiscalização.

“Essa é a primeira leva de entrega, mas já estamos em processo de licitação de equipamentos tecnológicos e mobílias para o sistema prisional. Estamos também na fase licitatória para a contratação de empresas que vão construir duas unidades prisionais, uma em Manacapuru e outra em Parintins, que servirão como municípios polos para abrigar detentos dos municípios adjacentes. O pacote também contempla equipamentos para revista e fiscalização que possuem o objetivo de identificar e coibir os objetos ilícitos. Todo esse investimento está incluso no recurso de R$ 50 milhões que o Amazonas recebeu do Funpen”, explicou o secretário Cleitman Coelho.

Distribuição – As novas viaturas serão distribuídas entre sete unidades prisionais da capital, a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, localizada na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus, para a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na estrada do Puraquequara, Km 02 do Ramal Bela Vista e nas unidades do Km 8 da BR-174 (Manaus – Boa Vista): Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Regime Fechado, Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e Penitenciária Feminina de Manaus (PFM).eículos doados pelo Governo Federal para transporte de detentos do sistema prisional

fonte: correiodaamazonia.com