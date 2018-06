Veículos apreendidos serão leiloados e Detran convoca proprietários

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está preparando um grande leilão público de veículos apreendidos ou retidos pelo órgão durante as operações de fiscalização realizadas na capital e municípios da Região Metropolitana de Manaus. Antes de definir a quantidade de veículos que será leiloada, o diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, está convocando os proprietários desses veículos para que procurem regularizar a situação dos mesmos afim de evitar que sejam levados à leilão.

Por meio de edital divulgado nesta segunda-feira (18/06) e já publicado no Diário Oficial do Estado, os proprietários de aproximadamente dez mil veículos (motocicletas, carros, caminhões e outros modelos), estão sendo convocados e devem comparecer à sede do sede do Detran-AM, localizada na avenida Mario Ypiranga, 2.884, Parque Dez, no horário de expediente, das 8h às 14h.

O comparecimento deve acontecer no prazo de 30 dias, a contar da publicação do edital. Caso o proprietário não compareça para sanar as dívidas, os veículos serão vendidos em leilão público, o que não exime totalmente os proprietários dos débitos. E caso o valor arrecadado com o leilão não seja suficiente para a cobertura dos débitos existentes, os responsáveis serão executados judicialmente para o pagamento das importâncias remanescentes.