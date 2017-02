“VAI TRABALHAR PREFEITO!” MELO MANDA RECADO PARA ARTUR NETO

“Assuma sua responsabilidade que eu assumo a minha. Vá trabalhar, deixe de viajar, sente um pouquinho aqui, não deixe o Marcos Rotta (vice-prefeito) em uma situação vexatória, tendo de dar as notícias ruins”.

Essa foi a reação do governador José Melo (Pros) ao ser informado que o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), vai dar um novo aumento da tarifa de ônibus e jogar a responsabilidade em suas costas, batizando o segundo reajuste em menos de um mês de “tarifa Melo”.

“Faça como eu faço, prefeito. Aos sábados, ao invés de ficar dormindo, vá para as ruas trabalhar, vá ver que os seus postos de saúde não funcionam”, sugeriu o governador.

Melo disse que Arthur tem mais é que trabalhar porque ganhou uma eleição prometendo ao povo que ia asfaltar a cidade toda. “No dia seguinte foi embora, desapareceu”, disse.

E complementou com um recado:

“O responsável pela cidade de Manaus, prefeito, é você. É responsável pela buraqueira que está aí, por gastarmos uma fortuna com a atenção básica na saúde”.

Partindo decidido para o ataque, em mais um round da disputa política que vêm travando desde que romperam a aliança de 2014, Melo disse que Manaus não tem nada da “cidade inteligente” que o prefeito fala.

Foi quando cobrou de Arthur a conta pela ajuda dos sistemas informatizados do Governo do Estado no recente processo de matrícula das escolas da prefeitura.