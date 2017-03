Uruguai completa lista de convocados; Suárez não enfrentará o Brasil

Reuters

O técnico da seleção uruguaia divulgou nesta quinta-feira (16), a lista definitiva da “celeste” para os jogos contra Brasil e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na qual incluiu o defensor Jorge Fucile e os meias Álvaro González e Cristian Rodríguez.

Contra o Brasil, o Uruguai não poderá contar com seu astro Luis Suárez nem com o goleiro titular Fernando Muslera por causa de cartões amarelos. Com a ausência deste último, Oscar Tabárez convocou Esteban Conde.

Outra mudança com relação à lista original anunciada no começo do mês é que o defensor do Lanús Alejandro Silva não está mais entre os convocados.

O Uruguai receberá o Brasil em 23 de março em Montevidéu, e cinco dias depois visitará o Peru em Lima.

A “celeste” ocupa o segundo lugar nas eliminatórias, com 23 pontos, quatro a menos do que o líder Brasil.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco de Gama), Martín Campaña (Independiente) e Esteban Conde (Nacional)

Defensores: Diego Godín e José María Giménez (Atlético de Madri), Sebastián Coates (Sporting Lisboa), Gastón Silva (Granada), Álvaro Pereira (Cerro Porteño), Maximiliano Pereira (Porto) e Jorge Fucile (Nacional)

Meio-campistas: Matías Vecino (Fiorentina), Egidio Arévalo Ríos (Tiburones Rojos), Mathías Corujo (San Lorenzo), Diego Laxalt (Genoa), Carlos Sánchez (Monterrey), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Nicolás Lodeiro (Seattle), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Álvaro González (Nacional) e Cristian Rodríguez (Peñarol)

Atacantes: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Abel Hernández (Hull City), Diego Rolán (Girondins Bordeaux), Cristhian Stuani (Middlesbrough), Luís Suárez (Barcelona).