URGENTE: TEMER ASSINA DECRETO QUE EXTINGUE 60,9 MIL CARGOS PÚBLICOS FEDERAIS

O presidente Michel Temer (PMDB) assinou, na tarde desta terça-feira (9/1), um decreto que extingue 60,9 mil cargos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A medida, a qual já havia sido anunciada em 2017, vale para postos que vierem a vagar. A informação é da agência de notícias Reuters.

Segundo a agência, o Palácio do Planalto informou que o decreto será publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta (10).

Em agosto do ano passado, durante o anúncio do afrouxamento das metas de déficit primário de 2017 e 2018, o governo afirmou que a extinção dos cargos não representaria uma economia para as contas públicas, pois os postos já estavam vagos. A medida evitaria, contudo, segundo o Palácio do Planalto, o aumento de despesas futuras.

Na época, a equipe econômica do governo também justificou o congelamento dos cargos como uma adequação à realidade do trabalho contemporâneo. O decreto eliminaria, dos quadros do funcionalismo, funções como a de datilógrafo.