Universidade do Estado do Amazonas e Seduc renovam convênio de estágio

O reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, e o novo secretário de Estado da Educação, José Augusto de Melo, assinaram, na manhã desta segunda-feira (9), a retomada do convênio do programa de estágio curricular obrigatório voltado aos estudantes da UEA. A iniciativa vai permitir que alunos da Universidade continuem prestando estágio na rede pública estadual de ensino, em Manaus e também no interior.

“Esse convênio respalda do ponto de vista legal e fortalece a presença dos nossos alunos e professores no campo de estágio. É um momento importante porque sinaliza o interesse das duas instituições de trabalharem juntas na melhor formação dos nossos alunos de graduação, e naturalmente também dentro da pós-graduação e nas licenciaturas”, destacou o reitor.

O titular da Seduc elogiou a iniciativa e lamentou o atraso na retomada do convênio. Ele assumiu a Seduc na semana passada, logo após a posse do governador Amazonino Mendes e o convênio estava aguardando a renovação há dois meses. “Esse convênio estava parado aqui na Seduc e tão logo tomei conhecimento, tratamos de assinar. Trata-se de uma iniciativa que permite um avanço para as duas instituições, beneficiando alunos e professores e por isso assinamos imediatamente para que as ações sejam retomadas”, destacou José Augusto de Melo.

Comissões de Estágio – Com a iniciativa, cabe à UEA encaminhar os estudantes, conforme a necessidade da Seduc; acompanhar o estágio através das Comissões de Estágio das unidades acadêmicas as quais os alunos estagiários estejam vinculados; avaliar o desempenho dos alunos-estagiários e incluí-lo no seguro coletivo de acidentes pessoais da UEA.

Já a Seduc tem a responsabilidade de desenvolver Plano de Trabalho em parceria com as Comissões de Estágio das unidades acadêmicas, de modo a construir um cenário de desenvolvimento para os estágios em um contexto próprio aos interesses das duas instituições, ao perfil dos alunos-estagiários, à realidade escolar onde os estágios acontecerão, bem como a realidade regional amazônica, onde as escolas estão inseridas, além de elaborar relatório de atividade desenvolvida e as metas alcançadas.

O prazo do convênio é de cinco anos, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. A parceria não prevê vínculo empregatício.

Grupo de Trabalho – Ainda durante a assinatura de renovação do convênio, o reitor Cleinaldo Costa sugeriu a formação de um Grupo de Trabalho formado por educadores da Seduc, UEA e também da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com o propósito de definir novas linhas de atuação voltadas ao aprimoramento da política pública de Educação no Estado do Amazonas.

“Nós temos as estratégias para o avanço da Educação no nosso Estado. Compreendendo a necessidade de formação permanente dos professores em atividade pela Seduc, nós aqui no nosso lado compreendendo o nosso papel de aparelho formador, no sentido de atender mais as principais demandas, seja de conhecimento contínuo nas licenciaturas, seja na questão do entendimento das análises que são feitas anualmente, como por exemplo o Enem, a Prova Brasil e outras estruturas, os professores sairiam do banco de universidade compreendendo os descritores pelos quais serão avaliados ao longo da carreira”, explicou Cleinaldo.

Ao final do encontro, o reitor parabenizou o secretário pela oportunidade de colocar a Seduc para trabalhar junto à UEA visando a melhoria da qualidade da formação dos alunos e professores da Seduc.