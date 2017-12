Uninassau vence o Rio Negro e conquista o título do Amazonense de Handebol Feminino Juvenil

O Uninassau venceu o Rio Negro por 36 a 32 e conquistou o título de campeão do Amazonense de Handebol Feminino Juvenil. A partida foi realizada na noite desta quinta-feira (14/12), no ginásio poliesportivo Renné Monteiro, zona centro-sul de Manaus. A competição foi realizada pela Liga de Handebol do Amazonas (LIHAM), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

No primeiro tempo, a equipe da Uninassau mostrou que estava com pressa e abriu o placar já nos primeiros 25 segundos de jogo, mas foi lá e cá. A equipe do Galo demonstrou sua força no ataque, mas finalizou o primeiro horário perdendo por um gol de diferença.

No segundo tempo, o Rio Negro veio mais forte, chegou a abrir dois gols de diferença, só que as meninas esbarraram na defesa forte e eficaz da Uninassau. Com a defesa montada e funcionando, a equipe campeã sacramentou a vitória nos contra-ataques e fechou a partida com quatro gols à frente do adversário.

O líder do time, o técnico Sidney Ferreira, afirma que o título foi possível por conta da União. “A equipe vem melhorando a cada dia, mas tenho certeza que foi a união do grupo foi o diferencial, até porque todas são importantes, ninguém joga só”, disse ele.

A melhor jogadora da competição faz parte da equipe campeã. Vitória Souza, 16, está muito feliz com os dois títulos. “Eu preciso aprender a ter mais controle durante o jogo, mas eu estou muito feliz pelo reconhecimento de melhor jogadora. Acredito que ganhei porque eu sempre dou o melhor de mim numa partida”, comentou a jogadora.

O presidente da LIHAM, Auricélio Pessoa, lembra que a modalidade feminina de handebol está em ascensão. “O handebol feminino teve um crescimento notório nos últimos dois anos através de um trabalho de resgate da nossa liga. A partida de hoje é reflexo do excelente trabalho que o Handebol feminino está recebendo”, disse o presidente.

FOTOS: Mauro Neto