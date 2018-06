UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE ESTÁ EM OBRAS EM MATUPÍ HÁ 12 ANOS, ESTÁ SENDO MAQUIADO PARA ESCONDER RACHADURAS

Em ano de eleição a Comunidade de Matupí revalida todas suas obras, que são pintadas, reiniciadas sempre que chega um novo período eleitoral.

É comum os mesmo deputados, os senadores, governadores etc. Anunciarem a conclusão do mini hospital que é ressuscitado porém, nunca finalizado já há 12 ANOS, isso significa dizer em números exatos que já se vao 03 eleições.

Ano de eleição a Comunidade ainda sonha com sua malha viária com asfalto de qualidade que dure pelo menos 04 chuvas, que as políticas públicas finalmente cheguem de fato é de direito, como é dever de nossa classe política.

Você morador de Matupí já percebeu que são enganados pelos mesmos candidatos a cada 04 ANOS?

Tenho certeza que nenhum candidato gosta de ter seu filme revelado, mas eis a grande oportunidade de você perceber, a não cometer o mesmos erro das eleições anteriores.

Visitamos a Unidade de Saúde local, e de cara percebemos uma obra cheia de rachaduras, veja as paredes externas, sem comentar a parte interna que também apresenta rachaduras raladas com massa plastica. Prefeito, vereadores, e a população não deve aceitar passivamente um absurdo descaso com o dinheiro público, principalmente após uma espera tão longa como a que a Comunidade aguarda. Estamos de 👀

Texto Chaguinha

Acrítica de Humaitá