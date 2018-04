Ufam vai abrir processo seletivo para o interior

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) torna público o Edital nº 35/2018, referente ao Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2018, cujo objetivo é preencher 570 vagas nos cursos de graduação ofertados nas Unidades Acadêmicas de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins.

As inscrições serão recebidas entre os dias 1º e 17 de maio de 2018, por meio de formulário onlinedisponível na página da Comissão Permanente de Concursos (Compec). O pagamento da taxa, no valor de R$ 90,00, pode ser realizado até o dia 18 de maio, preferencialmente em qualquer agência do Banco do Brasil.

A leitura atenta do edital é indispensável para compreender questões como: reserva de vagas, de acordo com a categoria de enquadramento escolhida no ato da inscrição; bonificação concedi da a candidatos oriundos do interior; e cronograma completo do processo seletivo.

Isenção, PCD e Nome Social

Para os candidatos que atendam aos requisitos, o pedido de Isenção da taxa de inscrição pode ser solicitado entre 10h do dia 23 de abril de 2018 e 15h do dia 24 de abril de 2018, mediante preenchimento do formulário de solicitação disponível na página da Compec. O resultado preliminar será divulgado em 25 de abril, com recursos até 17h do dia 27, enquanto a lista final será divulgada no dia 30 de abril.

A solicitação de Condição Especial – Pessoa com deficiência (PCD) poderá ser realizada entre 10h do dia 1º de maio e 15h do dia 18 desse mês. O requerimento específico também pode ser encontrado na página da comissão organizadora, sendo necessário anexar ao pedido Laudo Médico com o respectivo CID, conforme o item 05, subitem 5.1.3 do edital. O resultado preliminar dos pleitos estará disponível no dia 22 de maio, cabendo recurso nos dias 23 e 24 de maio. A lista final de pedidos deferidos será publicada no dia 28 de maio.

Já a solicitação de atendimento específico para a inclusão de Nome Social deverá ser enviada ao e-mail [email protected], entre 10h do dia 1º de maio e 17h do dia 18 de maio.

CCI

A consulta ao Cartão de Confirmação de Inscrição estará disponível a partir do dia 8 de junho, na página da Compec. No documento, o candidato poderá conferir, além das informações pessoais fornecidas no ato de inscrição, local, data e horário de aplicação do exame.

Provas

A seleção do PSI será realizada em duas etapas, nos dias 17 e 18 de junho de 2018. A Prova de Conhecimentos Gerais I (Prova 01) e a Prova de Redação (Prova 03) serão aplicadas no primeiro dia, das 8h10 às 13h10 (horário de Manaus). Já a prova de Conhecimentos Gerais II (Prova 02) será aplicada no segundo dia, das 8h10 às 12h10 (horário de Manaus).

O gabarito preliminar será divulgado no dia 18 de junho, com possibilidade de interposição de recursos nos dias 19 e 20 desse mês. O gabarito definitivo será publicado no dia 25 de junho, enquanto a previsão é de que o Resultado Final do PSI/2018 saia a partir do dia 6 de julho.