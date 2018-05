Ufam retifica edital do PSI 2018

O novo período de inscrições será de 16 a 31 de maio no site da Comissão. O pagamento da taxa, no valor de R$ 90,00, poderá ser realizado até o dia 1º de junho, preferencialmente em qualquer agência do Banco do Brasil.

Ainda conforme a retificação, o período para solicitar condição especial, para pessoas com deficiência (PCD), inicia às 10h do dia 16 de maio e segue até 17h do dia 1º de junho. Já em relação ao número de vagas ofertadas, houve alteração de 570 para 537. Veja o detalhamento da modificação no quadro abaixo:

De acordo com o novo cronograma, o prazo para solicitação de isenção será entre 10h do dia 3 e 15h do dia 4 de maio. Os pedidos podem ser feitos no site da Compec e os requisitos também sofreram alteração, entretanto, os candidatos já aprovados para isenção permanecem isentos, não sendo afetados.

CCI e Provas

O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) estará disponível a partir do dia 15 de junho, na página da Compec. No documento, o candidato poderá conferir suas informações pessoais, local, data e horário de aplicação do exame.

A seleção do PSI será realizada em duas etapas, nos dias 24 e 25 de junho de 2018. A Prova de Conhecimentos Gerais I (Prova 01) e a Prova de Redação (Prova 03) serão aplicadas no primeiro dia, das 8h10 às 13h10 (horário de Manaus). Já a prova de Conhecimentos Gerais II (Prova 02) será aplicada no segundo dia, das 8h10 às 12h10 (horário de Manaus). A divulgação do resultado final do PSI 2018 está prevista para 13 de julho de 2018.

Informações: (92) 3305-1181 Ramais 4212 / 4213 / 4199

E-mails: [email protected] e [email protected]