Ufam divulga gabaritos definitivos do PSC 2017

Ufam divulga gabaritos definitivos do PSC 2017

A Comissão Permanente de Concursos (Compec Ufam) informa os gabaritos definitivos das três etapas do Processo Seletivo Contínuo 2017 – PSC, realizadas no último dia 03 de dezembro. Para conferir, o candidato deve acessar a página da Compec, no endereço www.comvest.ufam.edu.br

O resultado da terceira etapa PSC 2017 está previsto, conforme edital, para janeiro de 2018. Já a primeira e segunda etapa tem previsão para divulgação de resultados em março de 2018.

Fonte: deamazonia