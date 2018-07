Ufam anuncia concurso público para técnico-administrativos em Educação, com vagas para Humaitá

Inscrições podem ser feitas de 06 a 21 de agosto.

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulga na tarde desta quinta-feira, 19, os editais 59 e 60 relativos aos concursos para Técnico-administrativos em Educação de nível médio e de nível superior. O certame disponibiliza 17 vagas para os cargos de nível médio e 25 vagas para nível superior.

Para participar do concurso, os interessados devem se inscrever no período de 06 de agosto até 17h do dia 21 de agosto no site da Comissão Permanente de Concursos . Entre os cargos disponíveis para nível médio estão Técnico em Agropecuária, Técnico em Eletromecânica e Técnico em Enfermagem. Entre os cargos para nível superior estão os de Arquivista, Fisioterapeuta, Programador Visual, Contador, entre outros.

O vencimento para os cargos de nível médio é de R$ 2.446,96 e para nível superior, R$ 4.180,66

Taxa de Inscrição

O valor da taxa de inscrição nos concursos é de R$ 75,00 para candidatos aos cargos de nível médio e de R$ 95,00 para os cargos de nível superior.

Requerimento de Isenção de Inscrição

O formulário do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, com a declaração de que o candidato é membro de família de baixa renda, estará disponível no site da Comissão Permanente de Concurso a partir das 10h do dia 25 de julho até 17h do dia 26 de julho.

Realização das provas

As provas serão realizadas no dia 16 de setembro, conforme os editais, no horário de 08h15 às 12h15 (horário oficial de Manaus). O certame acontece nas cidades de Coari (AM), Humaitá (AM), Itacoatiara (AM), Parintins (AM) e Manaus (AM).

A maioria dos cargos realizará provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Apenas o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (Libras) contará também com prova prática.

Para mais informações: 3305-1181 ramais 4212 ou 4213 – Comissão Permanente de Concursos