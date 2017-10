UFAM abre inscrições para redistribuição de técnico-administrativos

O período de inscrições é de 9 a 31 de outubro. Serão preenchidas 20 vagas nas unidades da capital e do interior.

UFAM-Campus Parintins (Instituto de Ciências Sociais e Zootecnia. Foto: reprodução/internet

A Universidade Federal do Amazonas, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp), informa a abertura das inscrições para a Chamada Pública de Redistribuição de cargos Técnico-Administrativos em Educação (TAEs). Ao todo, são 20 vagas distribuídas nas unidades da Ufam em Manaus, Coari, Humaitá e Parintins. Acesse o edital em anexo ou no site da Progesp.

A seleção é destinada aos TAEs de Institutos Federais de Ensino interessados na redistribuição de seus cargos para a Ufam. Como posto no edital, a redistribuição é “o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC”.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas de 9 a 31 de outubro. Os candidatos devem enviar a documentação listada no item 4 do Edital para o e-mail [email protected]. Os documentos também podem ser entregues via Correios, pessoalmente ou por procuração simples para a Coordenação de Recrutamento e Seleção da Ufam (CRS/Progesp), situada no Prédio da Reitoria, no setor Norte do campus universitário. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Critérios

Para se inscrever, os candidatos devem atender critérios como: estar no mesmo cargo e na mesma carreira para o qual pleiteia a redistribuição; apresentar resultado favorável em todas as avaliações de estágio probatório as quais foi submetido; e ter avaliação de desempenho positiva e pontuação necessária para concessão de progressão por mérito profissional.

Os requisitos e critérios completos se encontram nos itens 2 e 3 do Edital.

Seleção

A seleção dos servidores será composta de análise da documentação apresentada, análise curricular e entrevista com o candidato, que poderá ser feita pessoalmente, por videoconferência ou por telefone. O resultado será divulgado no site da Progesp.

Informações: (92) 3305-1487