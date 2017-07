Ufam abre concurso para docentes com salários de até R$ 9,5 mil no Amazonas

Certame é destinado ao provimento de 34 vagas do cargo de Professor do Magistério Superior, distribuídas entre as Unidades Acadêmicas da capital e do interior. A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou, nesta semana, o edital 047/2017 com 34 vagas do cargo professor de magistério superior para compor o quadro permanente de docentes da Universidade na capital e no interior. O valor bruto das remunerações varia de R$ 3.117,22 (docente Auxiliar, nível 1) a R$ 9,570,41 (Adjunto A), mais R$ 458,00 de Auxílio Alimentação.

O edital pode ser acessado através do link http://progesp.wixsite.com/ddpessoas/0472017.

As inscrições podem ser realizadas até 28 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 17h, diretamente na secretaria da Unidade Acadêmica ofertante da vaga para a qual o candidato pretende concorrer.

O valor da inscrição varia de acordo com o requisito mínimo exigido para a vaga a que o candidato pretende concorrer. Para vagas em que o requisito mínimo é a Graduação ou a Graduação com Habilitação, Especialização ou Residência, o valor é R$ 90. Para os cargos em que o requisito mínimo é o Mestrado, o valor da inscrição é de R$ 130. Para as vagas que exigem o doutorado, R$ 180.

A etapa da prova escrita será realizada na data provável de 15 de agosto de 2017. Somente participarão da etapa de prova didática os candidatos considerados aprovados na prova escrita.

O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, a contar da data de publicação da homologação de seu resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, no interesse da administração. G1.COM