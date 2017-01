Ufam abre 40 vagas para magistério com salário de até R$ 9,5 mil no AM

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou edital nº 006/2017 com oferta de 40 vagas de professor do Magistério Superior em diversas áreas, distribuídas entre unidades acadêmicas da capital e do interior. A remuneração varia de R$ 3.117,22 a R$ 9.570,41. As incrições iniciam no dia 24 de janeiro e seguem até 22 de fevereiro.

Do total de oportunidades, 22 são para atuar em Manaus: Faculdade de Educação – FACED (3); Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF (2); Faculdade de Direito – FD (3); Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – FEFF (1); Faculdade de Estudos Sociais – FES (1); Faculdade de Medicina – FM (2); Faculdade de Tecnologia – FT (2); Instituto de Ciências Biológicas – ICB (1); Instituto de Ciências Exatas – ICE (5) e Instituto de Ciências Humanas e Letras – ICHL (2).

Além disso, há oferta de 18 vagas para o interior, distribuídas entre o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara – ICET e o Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia de Parintins – ICSEZ. Os quadros de vagas da capital e das duas unidades fora da sede estão discriminados no Anexo I do Edital de Abertura, em anexo.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas no período previsto no Edital e Adendo nº 01, entre 09 e 11h e entre 14 e 17h, diretamente na secretaria da unidade acadêmica ofertante da vaga para a qual o candidato pretende concorrer. O endereço e os contatos de cada Unidade estão disponíveis no Anexo II do Edital de Abertura.

Também serão aceitas inscrições por Sedex (ou qualquer outro serviço de entrega rápida disponível na localidade do candidato), desde que o pagamento da taxa e a data de postagem sejam até o dia indicado no edital e adendo e enviados, exclusivamente, para o endereço da Unidade Acadêmica que ofertou a vaga.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá entregar o Requerimento de Inscrição disponível no campo “Concursos” do site da Propesp, junto com uma cópia do Curriculum Vitae impresso, preenchido preferencialmente na Plataforma Lattes, cópia do CPF, cópia de Documento Oficial de Identidade com foto e comprovante de pagamento do valor da inscrição (GRU).

O valor da inscrição é de R$ 90,00 para Graduação ou Graduação com Habilitação, Especialização ou Residência; R$ 130,00 para Mestrado e R$ 180,00 para Doutorado. O valor deve ser pago pelo candidato de acordo com a titulação para a área a que pretende concorrer.