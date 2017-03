UEA ABRE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informa que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar cinco docentes na categoria Professor Temporário.

A seleção visa atender o curso de Tecnologia em Gestão Comercial, na modalidade de Curso Presencial Mediado por Tecnologia, para os municípios de Apuí, Eirunepé, HUMAITÁ , São Paulo de Olivença e Tefé,

Público alvo: Profissionais graduados nos curso de Administração, Ciência Econômicas, Ciências Contábeis, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Logística, com especialização em áreas afins.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, em Língua Portuguesa, com as seguintes técnicas de seleção: análise documental (eliminatória) e curricular (classificatória); e prova didática (eliminatória/classificatória).

Como participar?

As inscrições devem ser realizadas pessoalmente ou por intermédio de procurador com poderes especiais, por meio de entrega do Requerimento de Inscrição e dos documentos constantes no Edital no período de 10 a 24 de março, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, nos locais informados no Edital.