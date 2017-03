UBS de São Sebastião realiza a Primeira Roda de Gestante em Humaitá

A UBS Maria Izabel do bairro de São Sebastião realizou na tarde da última sexta-feira (17) uma palestra com a participação das mulheres gestantes do bairro que fazem acompanhamento médico na unidade local. O movimento realizado na unidade de atendimento básico foi o primeiro de muitos que poderão acontecer na comunidade.

A Primeira Roda de Gestante – “Bem Gestar Parto de Gente”.

É um projeto que vem dando certo em outros estados e fora do país, esse acolhimento visa preparar as futuras mamães a cuidarem de seus bebês de forma correta, para evitar pequenos acidentes que podem ocorrer, com as crianças, principalmente com mães de primeira viagem. A palestra foi muito bem elaborada e apresentada pela equipe de profissionais que atuam na unidade diariamente.

O evento ofereceu, palestras sobre:

🔸Planejamento Familiar

🔸Gestação

🔸a importância do Pré-Natal

🔸Exames Gestacionais

🔸Vacinação (mãe e crianças)

🔸Parto Normal e Cesárea

🔸Cuidados com a higiene bucal

🔸Direitos e Deveres dos Pais.

🔸Licença Maternidade e Licença Paternidade

🔸Pós -Parto

🔸Cuidados com o Recém-nascido.

🔸Aleitamento Materno Exclusivo até os 6 meses.

🔸Entre tantas outras dúvidas e perguntas respondidas.

O evento contou com a ajuda de toda a equipe da UBS Maria Izabel, que não mediu esforços para que tudo ocorresse com bastante êxito, e após a palestra foi servido um lanche as mães participantes além de um pequeno sorteio de brindes colhidos na comunidade. Os profissionais da equipe foram:

🌹Dra. Camila Lobato – Médica

🌻Vacinadora: Patrícia Helena

🌹Colaboradora: Dona Lourdes

🌺Dra. Tatiana; Dra. Elisabeta Decesaro; Dr. Hélio – Dentistas

🌹ACD: Susi e Simone

🌻Aux. Adm.: Miriam

🌸Téc. de Enfermagem: Graciélia

🌻ACS: Mônica; Elane; Alzimar; Cleutobeleza Silva; Gilarne

Apoio: Nilve Meier SEMSA; Ástikos.

E esse é apenas o Primeiro evento de acolhimento à Comunidade do Bairro de São Sebastião, que pretende mudar a forma de acolher, se solidarizando com o próximo,

prestando assistência digna e de qualidade a todos que precisem.

Os parabéns a toda a equipe da UBS Maria Izabel com destaque especial a enfermeira Renata Dolores