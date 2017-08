TSE rejeita recursos e mantém cassação de governador e vice do Amazonas

Decisão mantém nova eleição, com segundo turno marcado para o dia 27. José Melo (PROS) e Henrique Oliveira (SD) foram condenados por compra de votos.

Imagem mostra o governador afastado do Amazonas, José Melo (PROS) (Foto: Adneison Severiano/G1 AM)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve nesta terça-feira (22) a cassação do governador afastado do Amazonas, José Melo (PROS), e do vice, Henrique Oliveira (SD).

Por unanimidade, os sete ministros da Corte rejeitaram os recursos apresentados contra a perda dos mandatos, decretada em maio.

Assim, o TSE também manteve a realização de nova eleição no estado, cujo segundo turno está marcado para o próximo dia 27.

No primeiro turno, realizado no último dia 6 de agosto, os mais votados foram os ex-governadores Amazonino Mendes (PDT), que obteve 38% dos votos, e Eduardo Braga (PMDB), com 25%. Eles disputarão o segundo turno.

Atualmente, exerce o cargo de governador do Amazonas o presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida (PSD).

Relembre o caso

A ação de cassação do governador e do vice foi proposta pela coligação adversária, “Renovação e Experiência”, que teve como candidato Eduardo Braga (PMDB), derrotado no segundo turno.

Mesmo após cassados, em 2016, Melo e Oliveira permaneceram nos cargos por decisão do próprio Tribunal Regional Eleitoral.

Em março, o TRE negou o recurso da Coligação “Renovação e Experiência” que pedia a posse imediata de Eduardo Braga como governador e de Rebecca Garcia como vice.