TSE pode absolver Dilma e Temer

Aumentam os rumores no Congresso e no Judiciário de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não pedirá a cassação da chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer. Os ministros não devem separar as contas, como solicitado pela defesa do peemedebista, mas consideram que a ação teve o seu objeto ampliado no curso do processo, não havendo motivo para condenação.

A tese foi discutida após sessão da corte eleitoral desta terça-feira (30), conforme revelado pela Folha de S. Paulo. Magistrados de outros tribunais acreditam que o TSE esteja se rendendo à falta de opção no caso do presidente ter de deixar o cargo.

Os advogados da ex-presidente já contestaram a adição de delações da Lava Jato no processo. A defesa de Temer, por sua vez, anexou pareceres com o mesmo propósito ao caso.

A ação, no entanto, ainda está em aberto. Espera-se que Temer seja alvo de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). O relator no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin, deu 10 dias para o encerramento do inquérito e a defesa recorreu.

Fonte: Noticias ao Minuto