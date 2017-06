TSE garante na prefeitura os mais votados em Apuí e Lábrea

Em julgamentos na sessão desta noite de terça, dia 27, o pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assegurou os cargos dos prefeitos eleitos em 2016 nos municípios amazonenses de Apuí, Antônio Roque Longo (DEM), e de Lábrea, Gean Barros (PMDB).

No processo de Roque Longo, que estava com sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) porque teve contas de mandato anterior (2007) reprovadas pelos vereadores de Apuí, os ministros foram unânimes no entendimento de que a suspensão desse julgamento da câmara pela Justiça Eleitoral antes da diplomação deveria prevalecer.

Antes da diplomação, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) reformulou seu parecer negativo e tornou o candidato elegível.

Roque Longo foi eleito com 4.529 votos, 63% do total de eleitores do pleito de 2016.

Lábrea

Na análise do processo do prefeito eleito de Lábrea, Gean Barros, o plenário também o absolveu por unanimidade de condenações do Tribunal de Contas da União (TCU).

O candidato entrou com um recurso especial contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), que já havia anulado julgamentos anteriores em uma nova sessão, tornando Barros elegível e deferindo seu registro de candidatura.

A Justiça Federal também já havia suspendido esse entrave de condenação no TCU de processos de contas de Barros, de mandatos anteriores.

Barros, que obteve 11,3 mil votos em Lábrea, mais que o dobro do segundo colocado, está livre pela Justiça Eleitoral para continuar na prefeitura, agora de forma definitiva.

