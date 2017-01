O presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Napoleão Nunes Filho, concedeu liminar para que Antônio Roque Longo (DEM) seja diplomado e empossado prefeito de Apuí.

A defesa do candidato, com a advogada Maria Benigno à frente, havia pedido ao TSE efeito suspensivo em recurso especial contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que impedia Roque de assumir o cargo.

O ministro ressalta que sua decisão não interfere no julgamento que ainda será feito pelo plenário da corte superior do mérito da questão.

Roque tinha contra si a reprovação de contas de mandato anterior como prefeito de Apuí, do ano de 2007, o que foi posteriormente reformado pela Câmara de vereadores da cidade.

Na eleição de 2016, Roque obteve 4.529 votos, contra 2.363 de Adimilson Nogueira (Pros), que era o prefeito.

