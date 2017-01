Trio invade agência dos Correios e foge levando dinheiro de cofre no AM

Manaus – Dois homens e uma mulher invadiram a agência dos Correios de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus), na tarde desta terça-feira (17), e roubaram o dinheiro que estava depositado no cofre do estabelecimento. Um dos homens foi interceptado na BR-174 (Manaus-Boa Vista) e encaminhado à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), segundo informou o delegado Valdinei Silva, titular do 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Presidente Figueiredo.

O delegado informou que o trio contratou uma corrida de táxi, de Presidente Figueiredo, e, ao chegar nos Correios, um dos suspeitos fingiu estar portando uma arma de fogo. Segundo Valdinei, oito pessoas, entre clientes e funcionários, estavam na agência, localizada na Rua Taboca, no Centro de Presidente Figueiredo.

Na agência, segundo o delegado, o trio rendeu os funcionários do estabelecimento e obrigou o gerente dos Correios a abrir o cofre. O delegado não soube informar a quantia em dinheiro roubada da agência.

De acordo com Silva, da mesma forma como entraram, o trio assaltante saiu no táxi. Para o delegado, o taxista não estava sabendo do que estava acontecendo e não é suspeito de participar do crime.

O titular do 37º DIP acrescentou que um suspeito do crime foi interceptado, na BR-174, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e levado à DERFD. A reportagem entrou em contato com o titular da DERFD, Adriano Félix, e aguarda divulgação do nome do preso e informação se algum valor roubado foi recuperado.