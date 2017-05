Trio é preso e 50 kg de drogas são apreendidas em barco no interior do AM

Drogas estavam dentro de malas dos suspeitos (Foto: Patrick Marques/G1 AM)

Cinquenta quilos de drogas foram apreendidos com três suspeitos presos em flagrante em uma embarcação no município de Iranduba, 27 quilômetros distante de Manaus, na manhã deste sábado (20). Segundo a diretora adjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), a droga ia ser distribuída em pontos de venda de entorpecentes da capital.

De acordo com Albano, a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru havia recebido uma denúncia anônima a respeito do transporte da droga há cinco dias e informou ao Denarc.

“A embarcação estava vindo do município de Tefé e, de acordo com as informações, as pessoas que estavam com a droga fariam o transbordo do entorpecente em Manacapuru”, disse a delegada.

Conforme a diretora, equipes já monitoravam a trajetória da embarcação desde Manacapuru. O barco foi abordado enquanto passava por Iranduba. “Tomamos a embarcação e trouxemos para o Porto de Manaus, onde fizemos a revista”, explicou.

Durante a ação dos policiais, os entorpecentes foram encontrados em malas dos três suspeitos que foram presos em flagrante.

Após a revista, dos 50 quilos de drogas apreendidos, 40 eram maconha tipo Skunk e 10 eram de pasta base de cocaína.

Em depoimento, os suspeitos informaram que não sabiam a origem da droga e que receberiam R$ 1 mil para cada um pelo transporte da droga. Albano informou ainda que o possível receptor da droga em Manaus já foi identificado e o Denarc deve seguir em diligência para chegar ao suspeito.

Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Geral da Polícia Civil e devem responder pelo de tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis, eles devem ser encaminhados a uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.

Fonte: g1am