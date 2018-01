Trio é preso após realizar arrastões e trocar tiros com a PM no bairro Alvorada

Foto: Divulgação

Fábio Oliveira

Manaus (AM)

Thiago Gomes Sabóia, 21, Diego Silva, 18, e Maik Rizonildo Lins de Jesus, 20, foram presos na tarde desta segunda-feira (08) após praticarem arrastões pelos bairros Alvorada 1 e 2, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Ao menos cinco vítimas registraram boletins de ocorrência.

De acordo com o sargento Carlos Emerson, da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os três foram localizados na avenida Desembargador João Machado, mesmo bairro, após troca de tiros. Eles estavam em um carro modelo Celta.

Ainda segundo o policial, foi preciso atirar contra o pneu do veículo para que o mesmo parasse. Os três foram presos e apresentados no 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Com eles foram apreendidos dinheiro, celulares e um revólver calibre 38. Todos foram autuados por roubo majorado.

fonte: acritica.com