Trinta municípios do Amazonas vão receber recursos e reforço no combate à malária

Serão investidos quase R$ 5 milhões no combate ao mosquito. Além de picapes, motocicletas e lanchas, serão adquiridos equipamentos para realização de fumacê no interior e comunidades rurais

O Amazonas deve receber, em 2018, recursos da ordem de quase R$ 5 milhões para o combate à malária em 30 municípios. Este ano, os números de casos da doença cresceram 70% com relação ao ano de 2016. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, até o último dia 17 de dezembro, foram registrados 83.451 casos em todo o Estado.

“Esses recursos serão utilizados para reestruturar a Rede de Vigilância Epidemiológica do interior de combate à malária e outras endemias, nos 30 municípios que estão sofrendo com grande incidência da doença. Mas já estamos trabalhando em parceria com o Ministério Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Fundo Nacional de Saúde, para assegurar verbas para mais treze municípios amazonenses”, informou o senador Eduardo Braga, relator do Orçamento da União, que destinou R$ 100 milhões para o setor da Saúde do AM.

Com os recursos do Ministério da Saúde serão adquiridos: 18 picapes diesel cabine dupla; 60 motocicletas; 30 lanchas com motor de popa 40hp; 60 motores rabeta; 15 grupos geradores de energia; 60 microscópios laboratoriais e mais equipamentos para realização de fumacê para combate ao mosquito da malária no interior e comunidades rurais.