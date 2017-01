TRAGÉDIA – ÔNIBUS DO IFAM CAPOTA PRÓXIMO A LÁBREA

A bruxa tá solta pelos lados do Sul do Amazonas, registramos na manhã deste sábado um acidente envolvendo um ônibus do IFAM de LÁBREA que estava levando jovens que praticam capoeira em nossa cidade para uma apresentação no município de Lábrea na noite deste sábado (26). Os motivos do acidente ainda não foram revelados, mas imagens mostram que o ônibus saiu da pista que é asfaltada vindo a capotar. Infelizmente o acidente teve uma vítima fatal, um jovem de 17 anos identificado como Antônio Stephan da Silva Braga, mais conhecido como “Canoa” entre os amigos que fazem parte do Grupo SENZALA de Capoeira que faria uma apresentação na cidade vizinha. Dezenas de jovens ficaram feridos levemente. Familiares ficaram em desespero em busca por notícias sobre o fato. A cidade de Humaitá está tensa e entristecida pela perda deste jovem de forma trágica. Informações passadas por testemunhas que estavam no ônibus, relataram que o motorista estava andando rápido demais, em uma pista molhada e escorregadia. Disseram também que a vítima estava dormindo nos últimos bancos de traz, e não teve tempo hábil para se defender ou se segurar durante o capotamento. Membros do Grupo Senzala dizem estarem em estado de choque, com vários jovens e crianças chorando a todo momento, a nota pede ainda que oremos pela família e pelo jovem morto.

Na manhã de sexta (25) já havíamos registrado duas mortes e na manhã deste sábado mais um acidente com morte na estrada, desta vez na BR230. Segundo informações preliminares, o ônibus já estava chegando a Lábrea quando a cerca de 4 km para entrar na cidade o motorista Perdeu o controle capotando com o ônibus cheio de jovens entusiasmados para se apresentarem na cidade de Lábrea. Um dos responsáveis pelos jovens do grupo nos comunicou que a família do jovem morto foi a primeira a ser comunicada e que todas as providencias já estavam sendo tomadas, e que estavam aguardando a confirmação de um avião que possa levar os feridos de volta a Humaitá.

O jovem Antônio Stephan era filho do senhor Tom Braga, que trabalha na SEFAZ, morador do bairro da Olaria próximo da Praça da Independência. Lamentamos mais esta perda irreparável em nosso meio social.

NOTA DE ESCLARECIMENTO IFAM DE HUMAITÁ

A direção do IFAM de Humaitá esclarece a toda a população em geral que o ônibus envolvido no acidente próximo a Lábrea, não pertencia a unidade de Humaitá, o mesmo pertence a unidade do IFAM daquele município, a direção esclarece ainda que, o jovem que veio a óbito não era estudante da unidade local, ele fazia parte do Grupo de Capoeira Senzala, a direção acrescentou também que, todas as providencias cabíveis já foram tomadas e que o IFAM fretou um avião para o deslocamento da vitima e de mais alguns feridos a Humaitá e a Porto Velho. O avião trazendo os jovens tem chegada prevista no aeroporto municipal Francisco Salú Cruz as 15h15 deste sábado (26). A direção encerrou dizendo que o ônibus da unidade de Humaitá trouxe de Lábrea 40 alunos que estavam no ônibus que se envolveu no acidente, ele afirmou que os ônibus fizeram a troca de passageiros no meio do percurso, onde o ônibus de Lábrea retornou pra Lábrea e o de Humaitá para nossa cidade. Todos os estudantes do IFAM de Lábrea estão hospedados no município de Humaitá onde irão fazer uma prova na manhã deste domingo. Esclareceu.

NOTA DO PROFESSOR SÁVIO DO GRUPO DE CAPOEIRA SENZALA

“Pessoal estamos aqui em Lábrea viemos fazer uma apresentação de capoeira do nosso grupo senzala, por descuido do motorista ao vir muito rápido no asfalto liso e molhado perdeu a direção do ônibus aqui no km 4 já chegando e Lábrea, vinham crianças, adolescentes e adultos instrutores do grupo, infelizmente um aluno nosso de 17 anos de nome Antonio Sthephan conhecido como canoa vinha dormindo no banco de trás e não teve oportunidade de se proteger e veio a óbito, pedimos muita oração estamos em choque aqui e peço pararem de especulações nas redes pois já esta muito difícil pra todos aqui e a família”.

Prof.Sávio Rodrigues