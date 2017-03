TRAGEDIA – Lancha rapida afunda em frente a NOVA OLINDA DO NORTE

Uma embarcação modelo Lancha Rápida afundou agora pouco por volta das 13h45 na frente do município de Nova Olinda do Norte que fica cerca de 220 km de Manaus, segundo testemunhas no local a embarcação vinha com aproximadamente 22 passageiros, e até o momento só foram resgatados 06 com vida. Calcula-se que pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas.

A embarcação vinha do município de Borba e tinha como destino final Manaus. A notícia já se espalhou na rede social e na cidade de Nova Olinda que já agrupou centenas de pessoas nas margens do Rio Madeira em busca de informações.

O clima é tenso e as esperanças de regate de sobreviventes é muito pequena. Mais informações aqui no seu canal de informação online. Notícia seta atualizada a cada nova informação.

By acriticadehumaita.com.br