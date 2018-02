TRAGÉDIA: Colisão na BR-364 entre 3 veículos deixa duas mulheres mortas e três feridos

O gravíssimo acidente que deixou duas mulheres mortas e outras três pessoas seriamente feridas ocorreu na manhã deste domingo (11), na BR-364, KM 810, região de Nova Mutum Paraná, em Porto Velho. As vítimas fatais foram identificadas como Magna S. dos Reis e Maria Luiza Max.

O acidente envolveu um Jeep Renegade, um táxi e um Fiat Uno, que ficou destruído, no qual resultou em duas mortes.

Outras três pessoas foram socorridas pelo Samu e Corpo de Bombeiros ao hospital João Paulo II, na capital.

Segundo a polícia, o veículo Uno teria colidido na traseira do Táxi e depois ao perder o controle da direção bateu frontalmente com o automóvel modelo Renegade. As duas mulheres que morreram estavam no Uno.

RELATOS DA PRF

Esclarecimentos sobre o acidente.

1) foram “2” acidentes, o condutor do uno foi ultrapassar o táxi, encostou na traseira dele, e veio a colidir frontalmente no Renegade, q vinha no sentido contrário

2) no uno tinham 5 ocupantes. 2 senhoras faleceram, 2 crianças e o próprio condutor ficaram em estado grave

3) a outra vítima grave foi outra criança q ocupava o renagade

4) o teste do etilômetro feito no condutor do uno deu 0,04 (é infração de trânsito, mas n é crime). Como ele n comentou nd relacionado aos outros condutores, presumo q os testes deram 0,00, mas vou confirmar

Fonte: Rondoniaovivo.com.br