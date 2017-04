Traficante é presa em Apuí.

Apuí -Am. A Polícia Militar de Apui acaba de prender uma mulher com quase dois quilos de drogas. Segundo o delegado Francisco Rocha a mulher vinha de Ariquemes e ao desembarcar no terminal rodoviário Beno Motter os policiais a abordaram e encontrou a droga. A polícia chegou até a traficante através de denúncia.

Segundo o delegado, Maria Nazaré de Souza fazia esta rota com frequência, pelo duas vezes ao mês trazia drogas para o município. Com ela a polícia apreendeu 1,750 gramas de pedras de crack. Para a polícia Nazaré afirmou que entregaria a encomenda para alguém quando desembarcasse no terminal rodoviário.

“Ela disse em depoimento que iria receber R$ 1.500,00 pela viagem com as drogas” disse o delegado a reportagem. Outra pessoa acompanhava Maria Nazaré e segundo o delegado não tem nada a ver com a atividade ilícita da colega. “Vai ser ouvida e ser liberada pois, não tem indicia-la por tráfico ou de associação a Maria” conta Francisco Rocha.

A droga estava dividida em três porções e estavam envoltos por graxa para inibir o odor e escapar de cães farejadores. Segundo o delegado Francisco Rocha esta é a maior apreensão de drogas em Apuí. Ao todo este mês foi apreendido mais de 2.300 gramas de pedras de crack na cidade.

Fonte: Vanderlei Alves

Apui/AM