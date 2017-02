TJAM escolherá novo desembargador no próxima terça-feira, dia 7

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) fará na próxima sessão do Pleno, dia ( ça-feira), a escolha de novo membro para vaga de desembargador, por meio de promoção pelo critério de merecimento. A informação consta na pauta da sessão nº 03/2017 do Tribunal Pleno, já divulgada na página da Corte na internet.

A vaga foi aberta pelo edital n.º 017, de 2016, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de . Esta será a vaga a ser provida das sete novas criadas pelo órgão, que possui atualmente 20 membros na Corte.

O assunto, de acordo com a pauta, será o último a ser analisado pelos desembargadores.

O processo de promoção tem como requerentes oito juízes: Airto n Luis Corrêa Gentil, Elci Simões de Oliveira, Onilza Abreh Gerth, Mirza Telma de Oliveira Cunha, Cezar Luiz Bandiera, Joana dos Santos Meirelles, Lia Guedes de Freitas e Adalberto Carim Antonio.