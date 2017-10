TJ arquiva denúncia de Nicolau contra ex-procurador geral de Justiça

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), o desembargador Flávio Pascarelli, determinou o arquivamento de um recurso apresentado pelo deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) contra o ex-procurador geral de justiça Francisco Cruz.

O recurso em questão era numa ação popular e um dos processos que Nicolau moveu contra os ex-procurador geral após virar alvo do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) que questionou contratos de sua gestão na presidência da ALE-AM.

Com a decisão do presidente do TJ-AM neste quarta-feira, dia 4, encerra em definitivo o processo. No mês de junho, uma outra queixa crime proposta por Nicolau contra Francisco Cruz foi rejeitada por unanimidade pelo tribunal pleno do TJ-AM.

Apesar dos revezes nas denúncias contra o ex-procurador geral, Nicolau conseguiu evitar uma condenação colegiada, em junho deste, na denúncia que o MP-AM acusava o parlamentar de ter superfaturado contratos na construção do edifício-garagem. O MP-AM recorreu da decisão.